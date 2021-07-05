告東尼容天鵬起孖 周俊樂梅開二度 莫雷拉三W美麗封王

昨日是主席賽馬日，所以十場賽事全部是盃賽，而莫雷拉先後勝出方廄「春風得意」、鄭廄「鋼鐵福陞」和蔡廄「一定美麗」，最終亦成為騎師王。至於告東尼憑「加州星球」和「神期大帝」起孖，容天鵬勝出「勁得手」和「嘉應精彩」，而「勁得手」騎者周俊樂另贏韋廄「雪山飛狐」，同告起孖。此外，郭能跑完頭三場賽事後脫水，餘下的七匹座騎易配。楊明綸背傷亦退出。莫雷拉昨日憑「春風得意」、「鋼鐵福陞」和「一定美麗」三W兼做騎師王，分別捧走施偉賢盃、黃頌顯盃和周永健銀碟，而前駒練者方嘉柏說：「『春風得意』來投後兩戰俱表現不俗，今次增程跑千四米，我們都有信心牠能夠交出表現，雖然牠在九檔起步，但莫雷位仍決定集中在直路上發揮後勁，結果證明他抉擇正確，該駒克服重磅和外檔，以佳勢勝出，人馬演出均出色。」而「鋼鐵福陞」練者鄭俊偉指：「『鋼鐵福陞』無論晨課或試閘都表現良好，然而跑草地賽走勢似乎比較失色，所以由上仗開始轉跑泥地一試，今仗是雷神主動索騎，結果成功開齋，稍後當然會繼續主攻泥地賽事。」至於昨日容天鵬和告東尼都起孖，前者憑「勁得手」和「嘉應精英」勝出兩場泥地賽，兼奪得李福森盃和施文信盃，練者賽後說：「我向來認為『嘉應精英』可以應付泥地，之前落敗只因喘鳴影響，今仗形勢對其很有利，結果得以取勝。我要特別多謝馬會獸醫團隊，因為此駒的喘鳴手術非常成功。至於『勁得手』臨場易配周俊樂，主要因為他之前曾為馬兒試閘，對馬性有一定認識，而此駒今仗健康正常，所以陣上便能交出水準。」而為「勁得手」爆冷W的周俊樂，另以「雪山飛狐」奪得葉錫安瓶，練者韋達說：「『雪山飛狐』來港後適應甚速，我曾向牠在英國時的練馬師夏偉卓查詢，對方給予此駒甚高評價，於是在馬兒初出接近後，我決定一改部署新馬的緩進作風，全力提升其狀態，如今一戰功成，在此要感謝馬主的支持。此駒今仗能夠克服劣檔取勝，質素絕對良好，希望唞暑後續有進步，來季能夠扶搖直上。」其餘「靈鋒」捧走蒲偉士碟，練者苗禮德表示：「『靈鋒』今季曾經在陣上跑得接近，只是運氣欠佳才未能取勝，幸好來到季尾階段，賽事水準和對手實力稍差，加上今場其形勢較佳，排內檔且乾地乾快，鞍上人巫顯東依足策騎指示，早段守在前列位置，終於為此駒贏回一場久違的頭馬。」而「合夥年代」則奪得夏佳理錦標，練者蘇偉賢透露：「我一直認為『合夥年代』可立足四班，如今總算證明判斷正確。此駒無論跑千四和千六都合適，但缺點是衝刺力短，早段不能跟得太前，否則會沒有後勁，所以發力點要拿捏得很準，波健士熟悉馬性，今仗發揮得不錯。」記者：文傑、亨利