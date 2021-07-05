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﻿馬場浮世繪——加州星球又破班際紀錄

2021-07-05 列印
﻿馬場浮世繪——加州星球又破班際紀錄
﻿馬場浮世繪——加州星球又破班際紀錄
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　　昨日天氣炎熱，太陽猛烈，場地偏快之下，連場賽事都出現快時間，其中頭場贏馬的「加州星球」最矚目，牠上仗初出跑直路賽已打破新馬賽班際時間，昨戰增程二百米又再刷新班際紀錄，前途無可限量。至於「加州星球」馬主梁欽聖說：「『加州星球』今仗雖然初跑千二米，但我並不擔心，結果牠亦順利取勝，此駒在暑假會接受閹割手術，由於牠兩勝新馬賽，下季插班要由三班起步，估計要面對很大考驗。」

馬場浮世繪



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