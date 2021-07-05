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﻿馬場浮世繪——希斯返澳前搏殺失手

2021-07-05 列印
﻿馬場浮世繪——希斯返澳前搏殺失手
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　　希斯為返回澳洲料理新馬事宜和探望家人，今季最後的三個賽日不會在港，昨日他在臨行前派出七駒上陣，結果只能取得兩場位置，其中大熱門的「包裝太保」再次後上不及，賽後見他表情麻麻，似乎是搏殺失手。

馬場浮世繪



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