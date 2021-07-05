﻿馬場浮世繪——波健士贏復出後首W

五千元電子消費券計劃，昨早開始接受市民登記，公眾反應熱烈，其中「智方便」應用程式登記頁面一度大堵塞。截至昨天傍晚，共有一百五十多萬人成功登記，佔十八歲以上合資格領取的七百二十萬人的二成，相信短期內仍會有大批市民登記，反映很多人想盡快有錢落袋，也不排除有不少基層市民「等錢使」，希望獲得資助，解決衣食住行所需。 由於網上登記人士，最早可於八月一日收到首期電子消費券，愈多人愈早登記，八月初出現的購買力便會愈龐大。各行各業不能錯過今次本地消費熱潮，除了推出優惠，吸引持消費券者光顧，賺取消費券金額之外，也應設計第二次消費回贈，務求吸引市民回頭幫襯，延長這一次消費的時間，令每名市民手上...

2021-07-05