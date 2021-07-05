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﻿馬場浮世繪——波健士贏復出後首W

2021-07-05 列印
﻿馬場浮世繪——波健士贏復出後首W
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　　臨近季尾，一些下游騎練仍在爭取成績，昨日便先有鄭俊偉憑「鋼鐵福陞」贏馬，打破近兩個月的頭馬荒。然後輪到早前停賽多日的波健士，他憑偉廄「合夥年代」取得復出後的首場頭馬，而其對上一次進入凱旋門，已是四月二十一日的「無限商機」了！

馬場浮世繪



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