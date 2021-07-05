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﻿馬場浮世繪——郭能退出益了周俊樂

2021-07-05 列印
﻿馬場浮世繪——郭能退出益了周俊樂
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　　郭能昨日在頭三場賽事已取得一W兩P，表現相當神勇，但未知是否因為天氣酷熱，結果他出現脫水症狀，無法繼續上陣，由第四場開始的座騎全部要易配。最終易配周俊樂的「勁得手」爆出二十五倍冷W，另「加州得迅」在黃皓楠胯下拼入亞軍。

馬場浮世繪



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