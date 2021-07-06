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馬場浮世繪——告東尼獎或要鬥至煞科谷戰

2021-07-06 列印
  馬季接近煞科，今屆冠軍騎師和練馬師之爭，前者因潘頓明夜披甲後須停賽，暫領先二十九場頭馬的莫雷拉已提早封王；後者方嘉柏正領先蔡約翰八場頭馬，贏面亦大。反而為贏馬最多華將而設的「告東尼獎」，之前兩屆得主何澤堯卻未必一定可三連霸，因為見習騎師周俊樂由六月至今增添了十一場頭馬之多，暫只以五十三W比五十八W落後於堯仔，不無機會可於最後三次賽事後來居上，所以下周二晚舉行的冠軍人馬獎頒獎禮上，告東尼獎未必已名花有主，或要待下周三晚的谷中煞科戰才知花落誰家。

  此外，冠軍人馬獎評選委員會昨天確認，希廄「佳運財」及方廄「大紅蜂」，已獲選為最佳新馬的候選馬匹。



馬場浮世繪
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