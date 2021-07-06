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馬場浮世繪——香檳錦標殿軍逾五百萬售港

2021-07-06 列印
  外地傳媒報道，於今年四月在澳洲兩歲馬一級賽香檳錦標跑第四的I've Bean There，已經以逾五百萬港元的成交價售港，以往曾由簡定基訓練過而之後易手來港的馬匹，包括了前打吡冠軍「平海福星」和「飛輪閃耀」，且看I've Bean There來港後，會否又有一番功業。

馬場浮世繪

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