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日報新聞 > 馬經

﻿輝灑自如——熟悉戰場好重要

2021-07-06 列印
  馬季進入倒數階段，不過短短的暑假中仍有多日越洋直播可供大家參與，當然大家也須先對海外賽馬有多點認識，才能掌握適當的投注技巧。像上星期六的英國日蝕大賽，傳統上都是少馬出戰的大賽日，但因為場地不容易掌握，所以大熱門倒灶率較高，如果事前熟悉這特色，其實是適宜用WP作重心策略。

　　而即將舉行的英國光榮古活賽期，場地闊而且直路長，很少會出現塞車情況，所以真正具實力的馬匹，便可乘時而興。但另一方面，因為出馬數目多，就較容易會走出冷門配腳，所以買QT會較易有驚喜。



　　正所謂工欲善其事，如果對戰場也不熟悉，試問如何從中獲利？記住賽馬雖然運氣成份甚高，但資訊也絕對是不可缺少的。

朱鎮輝

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