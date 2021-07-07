重點出擊——嘉喜旺 層次已升

第二場「嘉喜旺」上仗是同文仲達的心水馬，賽前筆者唯一疑慮是馬兒在季初轉投賀廄後，出賽三次兩入Q，其中一仗更強配潘頓，認定大致跑盡，而且牠上仗排檔欠佳，故此只列作配腳。但事後看來，此駒隨後再改投蘇保羅馬房，似乎提升至另一層次。回看「嘉喜旺」於總場次626跑谷草一哩，查當晚上半場大利前領，本身沿途二疊望空跟前，除了多走腳程之外，其實算是賺了形勢，但留意沿途貼欄最有利的「天衣無縫」，再出能壓倒「俏芳華」，而後駒近期也能贏馬！伸算起來，「嘉喜旺」的實力絕不簡單。上仗「嘉喜旺」拼入三甲，也獲評磅員優待減了一分，今次出戰應更擅長的谷草一哩，配合郭能臨別秋波，人馬鬥志不用懷疑，誠是最佳馬膽。安西教練