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伊仁絮語——無忌隨時有驚喜

2021-07-07 列印
　　第一場「無忌」來港後十戰俱敗，現評分已跌至淘汰水平，然而牠近兩仗已有起色，前仗角逐嫌短的千二，直路上移至外疊略為追前，以四乘許見負；上仗轉戰泥地一哩，轉彎被頂外疊蝕位，也不過輸六身位。近朝晨課見牠走勢上力，雖然質素一般，但勝在年紀尚輕，加上巫顯東近期手風暢順，或有意外驚喜。

  第七場「加州凱歌」上仗大部分途程在外疊競跑，因而影響後勁，結果只跑回第九名。其實牠季內曾兩度在谷草千二取得亞軍，證明路程合適，今仗若際遇理想，應可構成威脅。







Ian

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