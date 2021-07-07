伊仁絮語——無忌隨時有驚喜

全球多國都在研究縮短工時問題。而在冰島推行每周工作四天的試驗計劃，就取得「壓倒性的成功」。據報，目前冰島的結果發現相當「正面」，不但工時縮短反見效率增加，工會更與企業協商新的工作制，現時冰島有八成六的勞動人口都在同酬的情況下縮減了工時或即將爭取縮減工時。 此試驗計劃在二〇一五年至二〇一九年推行期間，打工仔減少工時，但獲保證薪酬不變。計劃由冰島首都雷克雅未克市委會和政府聯合推行這項試驗，超過二千五百名打工仔參與，佔冰島全國勞動力的約百分之一。其他國家例如西班牙和紐西蘭Unilever集團亦正試驗類似的計劃。 據冰島受試的工人指「感覺壓力減輕了」，他們稱自己的情緒沒有那麼緊張，...

2021-07-07