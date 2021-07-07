勝在有方——管得掂檔佳做膽

「管得掂」上季初出於谷草一千跟跑後，翌戰即在谷草千二入Q，當時以超快步速段段快開下僅輸給今季在三班得一冠一亞之「富祿」，屬段速出色之亞軍。今季又是熱身一仗後提升名次入位，蹄下敗將「南區寶」其後能贏三班，水準同樣不低。前仗於此程能氣走最近贏三班之「好好彩彩」，水準至少值四班中上級。二月中於試閘後流鼻血，刻意休夠操好才出，缺陣近半年上仗也可跟近績好之「中華威威」一齊拋離實力指標「好好彩彩」，屬「單打獨鬥，賽績優秀」之亞軍。開氣後再上從化，隔四星期才再出，休後次仗常更好，檔佳有力再入前兩名。「美麗歡呼」上仗除去所有配備後於此程入Q，今次同樣可賺形勢，四歲蔡廄PPG見好常可持續。方駿暉