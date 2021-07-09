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馬場浮世繪——史卓豐水痘病瘉周日復出

2021-07-09 列印
  史卓豐早前因為出水痘而避戰了三個賽馬日，昨晨終於復課操馬，為於周日田戰復出做準備，全朝並連試多駒，包括周日參戰馬「虹鴻」和下周三參賽的「勁無比」。他表示臨煞科因病缺陣實在始料不及，只希望於周日和下周三的本季最後兩次賽事，均能交出好成績彌補損失。

馬場浮世繪

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