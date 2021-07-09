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馬場浮世繪——霍宏聲離南非料八月中開操

2021-07-09 列印
  已獲馬會簽發來季至二月中牌照的霍宏聲，前晚已出發離開南非，他會先經卡塔爾往馬爾多夫，預計在當地逗留三個星期，然後啟程來港。但因為抵港後須隔離檢疫，故此最快亦可能要在八月中才開操。霍宏聲的父親霍利時表示，他對兒子的騎功充滿信心，不過在港多年，了解到無論騎師的騎功如何，始終要有足夠支持才有機會一展所長。而雖然自己馬房今季成績平平，惟預計廄內馬匹稍後於暑期總編班時，評分應該回到有利水平，有利於新馬季時支持兒子爭取好成績，倘若暑假期間有更多新舊馬加盟，當然最好不過。

馬場浮世繪

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