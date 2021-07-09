潘頓周日起停賽提早歇暑，但田泰安因已一早卜定周日和下周三戰馬，他自言並無因此取得對方任何騎開的馬匹，但田泰安坦言無甚相干，因為他在這兩次賽事均有實力馬在手，有望增添頭馬進帳，並甚看好「將俠」和「勝得精彩」周日的爭勝機會。東廄「將俠」在今年一月贏馬後，已先後多添兩亞兩季，但始終未能再捷，今次升上三班跑千四米，田泰安認為馬兒有望突破︰「現年四歲的『將俠』陣上表現準繩，未能再捷只因連番際遇欠佳，例如早前便遇上再出再捷的『大眾開心』，而最近則碰到同樣具高質而負磅較輕的『虹鴻』，而且牠本身體形並非特別壯碩，經常要負一三○磅或以上迎敵，對其表現始終構成影響，今次升上三班出賽僅負一一七磅，反而有助牠跑出水準，希望屆時牠能起步順利先進佔前列位置，便有望發揮應有實力，爭取今季第二場勝仗。」蔡廄「勝得精彩」上仗在三級賽精英盃後上跑第三，今次回師一班讓磅賽角逐沙田一哩錦標，田泰安分析說︰「『勝得精彩』上仗表現已甚出色，只是頭二馬『顯心星』和『達心星』的表現相對更好，『勝得精彩』能跑得一席第三，實也出色，今次轉戰千六米屬其射程，而且對手中再沒有超班馬在陣，希望牠到時克服到負一三三頂磅的壓力，便有機會走得更加接近。」田泰安最後提到最近接連交出好表現的文廄「都柏名駒」，他認為馬兒上場敗在「大紅蜂」腳下，已算雖敗猶榮，相隔三星期後，馬兒周日再跑同程千二米，即使對手中有多駒擅長此程，但田泰安指「都柏名駒」目前狀態甚好，能夠所以有信心牠可再次跑出水準，走入前列名次歸來。特約記者︰文傑