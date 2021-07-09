張氏理論——日本賽馬 夏季北移

奧林匹克運動會如期於東京舉行，各國運動員已開始抵達日本，但初步安排是不會有外國觀眾，各項運動場地入場人數受限等，總算是排除萬難。東京是大都會，應可應對。由於有奧運，不少人擔心會否影響其他活動如賽馬。但原來每年七八月，東京及關西賽馬都暫停，全因天氣太炎熱，賽馬要北移到北海道作賽，即一級賽要到九月才再展開。北海道的札幌及函館馬場，於夏天成為賽馬中心，會有二級賽上演，因為北海道太冷，冬天無賽馬。到夏天，如無熱浪殺入，一般不太熱，不會是三十度，較適合賽馬。但由於今次奧運的馬拉松是於札幌舉行，札幌馬場也要暫停賽馬了。老張近年常於夏天到北海道旅行，可惜都不是自由行，只到過北方育馬場而未到過賽馬場。兩年前曾想構思於奧運後到北海道自由行及看賽馬，當然不可能成事了。只好再寄望兩年後，因為據說函館馬場的環境極優美也。張福元