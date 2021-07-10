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馬場浮世繪——香港馬會取消轉播識價盃

2021-07-10 列印
  香港馬會原定在下月七日，轉播英國雅士谷馬場舉行的識價盃騎師賽，然而，為確保每關騎師賽都能夠出馬滿額，當地馬會將該賽後備馬匹名單，延至賽事開跑前四十五分鐘才失效，但此舉將嚴重影響香港的受注時間，香港馬會對此表示不能接受。其後主辦單位承諾，將後備馬匹名單失效時間，提早至頭場開跑前兩小時，但香港馬會最終亦決定，取消轉播識價盃，改以下月三日法國多維爾耿場舉行的羅斯齊爾德大賽日代替，當日除了舉行一級賽羅斯齊爾德大賽外，還有三場三級賽，戲碼依然精采。

馬場浮世繪

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