賽馬韋論——沙田煞科 吼兩華將

接下來對於熱愛收看球賽的波友可謂好戲連場，足球兩邊戰線都打到決賽階段。美洲國家盃有巴西對阿根廷，乃南美傳統最強夢幻對決；歐洲國家盃由英格蘭對意大利，勢均力敵兼充滿話題性。至於NBA季後賽方面，由未嘗奪冠之鳳凰城太陽火併相隔多年後再入決賽之密爾沃基公鹿，球迷們這陣子定必廢寢忘餐。至於馬季也來到季尾最後兩戰，早前當大眾以為季尾焦點會落在冠軍練馬師之爭時，但方仔以行動來證明，在兵力運用及決心之上，以一匹「開心大師」告訴馬迷們，冠軍捨他其誰？最受歡迎騎師選舉已截止投票，剩下來最熱話題只剩「告東尼獎」，但正因如此，何澤堯及周俊樂的座騎會否受追捧而低水呢？如此一來，不妨轉吼跑畢今仗後便唞暑之潘明輝，其座騎「霹靂狂龍」、「美麗滿滿」及「飛輪閃耀」均份量十足；至於另一位近來手風欠順的梁家俊，也有人馬合拍之「龍戰士」、「有理共想」及「精神威」等，也有權打破一個月不勝之悶局。韋少