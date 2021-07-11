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勝在有方——幸運快車輕磅啱追

2021-07-11 列印
　　「幸運快車」連同外地跑了十五仗，只有兩次甩前五名，那是季中跑四歲系列之千八以上路程，可能輸在路程嫌長和形勢欠佳，其餘上名率特高，有忠心鐵馬模式。季初能跟最近不斷加添佳績之打吡冠軍「達心星」包Q，其後初跑千六也能與後駒走近，伸算現評一百分當未止步。剛戰缺陣三個月復出，準備欠完整仍能於不利之內疊路段以終極時速22秒24衝過當銳之「電子群星」，屬出色亞軍。久休次仗體力正強，開氣後回到最佳路程，蔡廄四歲馬有加油閘，跑讓磅賽釋重負，料會追得更勁。

　　「百步穿雲」上仗小休次仗能於嫌長之千八米氣走「時時有餘」，今次回到曾兩捷之路程，上季同期能在相若評分贏馬，八歲馬必無保留。「精神威」五歲PPG勝出和上名率俱高，其中兩戰此程全勝，對上一次便是A跑道，如再賺形勢可保持同程不敗。



方駿暉
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