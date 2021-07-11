伊仁絮語——幸運有您一放到底

史卓豐今季多災多難，早前曾因背傷休戰多時，最近又因出水痘而被逼休賽，幸好趕及在餘下兩次賽事上陣，定必盡力爭取佳績。回顧上季沙田煞科戰，史卓豐憑姚廄「自然力量」贏馬，今次的「團結力量」和「幸運有您」也來自姚廄，大有機會重溫美夢。第五場「幸運有您」是三歲澳洲自購新馬，上仗初出跑田草千二，僅負於賺取步速之利的「源源動力」而屈居亞軍，賽後被加三分，可見深受評磅員重視。其蹄下敗將「勝利才子」及「春風得意」再出俱補中，證明該賽水準不俗。今仗排位一般，但幸好本身前速夠快，同場快馬亦不多，若能及早切入，隨時一放到底。第七場「軍威振」連場表現令人失望，但上仗增程跑千八，末段後追力強，結果僅負於「皇龍司令」兩乘許，走勢有點睇頭。上季牠曾於谷草二千二上名，長力不用懷疑，今仗再由周俊樂減磅上陣，配合近期馬房攻勢，值得捧場。Ian