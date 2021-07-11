伊仁絮語——幸運有您一放到底

第五場「幸運有您」是三歲澳洲自購新馬，上仗初出跑田草千二，僅負於賺取步速之利的「源源動力」而屈居亞軍，賽後被加三分，可見深受評磅員重視。其蹄下敗將「勝利才子」及「春風得意」再出俱補中，證明該賽水準不俗。今仗排位一般，但幸好本身前速夠快，同場快馬亦不多，若能及早切入，隨時一放到底。
第七場「軍威振」連場表現令人失望，但上仗增程跑千八，末段後追力強，結果僅負於「皇龍司令」兩乘許，走勢有點睇頭。上季牠曾於谷草二千二上名，長力不用懷疑，今仗再由周俊樂減磅上陣，配合近期馬房攻勢，值得捧場。
Ian
歐洲國家盃臨近尾聲，下周一（十二日）凌晨將上演英格蘭對意大利「夢幻決賽」，勢必吸引不少市民觀戰。但同時，大型足球賽事亦引來非法賭博問題，警方展開行動，在紅磡搗破一個收受賭注中心，拘捕三名男子，涉及逾一...
2021-07-10
中歐關係再起波瀾，雖然歐洲議會的對華態度強硬，中國國務委員兼外長王毅與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利進行視頻會議，雙方仍認為會議是「及時」及「有益」的。 王毅表示，支持歐盟提升戰略自主，真正獨立自主...
2021-07-10
以世界上最嚇人鬼屋著名於世的日本富士急樂園，近日在社交媒體推特上宣佈將對設施進行改裝，全新「監獄摩天輪」七月二十一日起與遊客見面。有網民指：「睇示意圖都讓我嚇到震。」亦有人稱：「手機如果從縫隙中掉落很危險啊！」不過，也有人表示：「感覺超好玩，對我來說根本不算懲罰。」 由於富士急樂園因刺激到令人尖叫的遊樂設施著名，園方宣佈，將「魔改」園內的「閃亮之花摩天輪」，設置兩個「監獄摩天輪」的座艙，讓民眾一起來感受「高空囚犯」的刺激感。 官方宣傳口號更表示：「被困在由不銹鋼製成的牢獄中，讓囚犯們在被風吹的籠子裏度過十一分鐘的懲罰。」「享受從縫隙中眺望遠方的刺激感。」 熱情地邀約民眾一...
2021-07-10
坐落於西貢清水灣的傲瀧，樓齡僅約5年，環境清靜，享有高度私隱。是次走訪該屋苑高層靚裝放盤，實用面積906方呎，三房一套設計，一室新派靚裝，連賞景露台，靜享清幽內園池景。 由新世界發展的傲瀧，設有27座...
2021-07-10
恒指昨日盤中曾插穿二萬七大關，以及俗稱牛熊分界線的250天線（27116），但在美團（3690）及小米（1810）帶領下大市「V彈」，助恒指終結八日連跌頹勢，收報27344點，反彈191點。惟恒指全周...
2021-07-10
今屆美洲及歐洲國家盃將同在香港時間周日上演夢幻決賽，巴西率先在香港時間周日早上八時正作東硬撼阿根廷，相隔十九小時後，英格蘭即在溫布萊地頭決戰意大利，兩場決賽使球圈中人和球迷都期待萬分。 英格蘭在香港時間周一凌晨三時對決意大利。向來是香港球迷寵兒的三獅今屆歐國盃防守大躍進，六仗只失一球，面對反傳統踢進攻足球、六仗入十二球之多的意大利。英軍名宿加歷查指史達寧及哈利卡尼的「街頭足球智慧」，一改向來紳士踢法，擊破意大利的防守藝術。（ViuTV 99、Now616、618台周一凌晨3:00直播） 攻防大戰vs好友內訌 美洲盃決賽對碰戲碼則是眾望所歸。因為不論歷來戰績、實力和人氣，巴...
2021-07-10
據外電報導，德國經濟部長Peter Altmaier，於7月初曾向傳媒透露，今個月內將迎來超過100萬輛電動車，於德國公路網絡上行走；雖然電動車的增長速度，較德國政府原先預期推遲咗6個月，但有賴當局給...
2021-07-07
29歲的李文潔（Liz）早前殺入ViuTV選美真人騷《最後一屆口罩小姐選舉》12強，雖然最終落敗，但幸獲阿Dee（何啟華）邀拍《ERROR自肥企画》中的單元「鹹濕荒島俏博士」，憑着寸嘴形象與34B、2...
2021-07-10
朋友約午飯，在中環IFC的CaN LaH，主打南洋菜，一煲米粉蟹煲蟹鮮湯濃。那湯是用十幾斤蟹和老雞熬成，沸滾上枱，濃香之極，米粉泡於其中，飽吸精華，好吃得沒朋友。 中環午飯，照例是間間餐廳爆滿，不訂住吃不上。近來疫情紓緩，雖然還是要戴口罩，但午飯熱鬧的環境已復舊觀，可見在家工作的人多已經回到辦公室上班，希望一切慢慢恢復，大家可以過上正常的日子。 餐廳經理Sonia過來打招呼，戴着口罩一時認不出來，原來二十年前她在交易廣場的「洞庭樓」工作，那時我常去幫襯。「洞庭樓」結業也好些年了，虧她還記得我女兒的名字。甚至還記得當時我的名片式樣和顏色，似水流年，互問安好，親切感油然而生...
2021-07-10
第一場五班一二○○米。今次推介「有苗頭」，我並唔認為係全場實力最高的一匹，但如果今次救馬不成功，就肯定係最唔抵的一匹，因為佢前仗谷草千二只個多身位負於之後四班都上名嘅「種福者」，若依照以往季尾五班評分會較鬆手嘅慣例，應該已加咗兩分逃出生天，想唔到該個第二竟然一分不加！ 上仗「有苗頭」再戰谷草上名途程，本以為坐位望贏，可惜早段田泰安可能因為手緊，跑來車前倒後，入直路後先是受困，望空後前方又被「瑪神好運」橫越，根本沒真正發揮過，最後跑梗頸四。今仗來到最後一擊，田泰安三度作馮婦，相信騎練都一心救馬，在A跑道排十三檔未必不利，若屆時地快利前置，走二三疊跟前隨時是食胡位。 如果跑出實...
2021-07-11