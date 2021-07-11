  • 2021年7月11日 星期日
  • 29º
  • 84%
熱門： 區議會疫苗消費券炎明熹港大學生會

日報新聞 > 馬經

重點出擊——金糠見底反彈

2021-07-11 列印
　　到了季末階段，每逢五班賽事都有不少馬匹要爭分救亡。以鬥志角度推敲，這類馬當然有想像空間，但馬匹不是機器，一旦失去角逐興趣或戰鬥力退化，任誰也救不了，像低班泥地王「向前看」，近期狀態持續低迷，出賽只是盡人事而已，鄭俊偉也力求自保，希望爭取多點成績，然而現實總是殘酷的，還是追捧有近績支持的馬匹來得實際。

　　第一場「金糠」在外地征戰甚多，來港後難望有很大進步，最初評八十分起步，上季十二戰皆落第，今季初也不見起色，季中階段更挑戰難度較高的千四米，擺明繼續部署減分。



　　上仗是「金糠」久休後的第二戰，兼且初落五班，在谷草一千米後追已不容易，更不幸遇上慢速場合，但直路階段能與「電訊飛彈」一同收復大量失地，關鍵是「金糠」走二疊較蝕腳程。若果「電訊飛彈」隨後兩戰可奪冠亞各一，今次「金糠」的開齋機會甚為樂觀。

安西教練
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd