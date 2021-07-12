錶之未來大熱奪標 莫雷拉四喜臨門 姚本輝極速捧盃至好

昨日舉行今季田草煞科戰，有兩場盃賽，結果沙田一哩錦標由姚廄「友誼至好」爆半冷勝出，馬房另贏「極速奔馳」起孖。而香港馬主協會錦標，則由呂廄「錶之未來」大熱掄元。至於莫雷拉憑方廄「果然友」、石廄「皇龍司令」、蔡廄「神之水滴」和「風火戰駒」四喜臨門，並且成為騎師王。其餘丁冠豪憑「合金皇」和「好運寶馬」贏馬，後駒騎者史卓豐另贏「幸運有您」，齊齊起孖。姚本輝昨日憑「極速奔馳」和「友誼至好」梅開二度，後駒更奪得沙田一哩錦標，練者賽後說：「『友誼至好』應該是目前香港的最佳一哩馬之一，牠早前上了從化訓練，變得非常開心，競賽意欲大增，剛好今仗負磅甚輕，場地亦乾快，所以能以破紀錄時間取勝。『極速奔馳』這場頭馬比預期來得遲，因為之前陣上經常欠缺運氣，今次賽前我預計缺乏步速，但最終出現了快步速，幸好牠仍在不斷進步，結果成功開齋，而之後會集中跑千四米。」至於昨日另一盃賽是香港馬主協會錦標，結果由呂廄「錶之未來」大熱取勝，練者呂健威指：「『錶之未來』陣上經常搶口，今仗好彩排一檔，能夠避免過早望空，而轉變配備亦有助穩定走勢，希望下季牠保持進步，可以站穩一班。」此外，方嘉柏昨日雖然只憑「果然友」贏馬，但由於總頭馬數已拋離蔡約翰，因此成功第四度成為冠軍練馬師，他賽後開心地說：「我很高興今季能夠成為冠軍練馬師！總結今季充滿挑戰，馬房一直成績良好，而我認為轉捩點是五月二十三日賽事，當天蔡約翰在最初幾場賽事三W，但我在同日稍後時間連中三元，保持爭奪冠軍的希望，最終經過一番競爭後，終於再次成為冠軍！」另一方面，丁冠豪和史卓豐昨日都起孖，包括合作勝出「好運寶馬」，而前者憑「合金皇」食頭胡後說：「『合金皇』之前經常排外檔，所以很難發揮，今仗抽得一檔，早段可守好位，終於勝回一仗。梁家俊上仗策騎此駒後，表示馬兒情緒很急，故建議改用羊毛面箍，如今贏馬真要多謝其意見，只可惜他今場答應策騎別駒在先，無法為我們效力。」至於史卓豐憑「幸運有您」起孖之後說：「『幸運有您』質素良好，上場只因初出狀態未足，而且未有競賽經驗，才會以短距離見負，賽後馬兒加強操練，狀態較前更勇，今場再跑同程能補中絕不意外，來季牠會更成熟，有望扶搖直上。」其餘蘇偉賢和何澤堯合作勝出「合夥贛勁」，練者表示：「『合夥贛勁』自從接手喘鳴手術之後，表現變得穩定，但始終跑馬很講運氣，因此多仗與頭馬擦身而過。今仗此駒排十四檔，只好留前鬥後，幸好仍能及時後上取勝，由於牠比較遲熟，相信會繼續有進步空間。」記者：文傑、亨利