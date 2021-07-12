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馬場浮世繪——姚本輝破華人贏馬最多紀錄

2021-07-12 列印
馬場浮世繪——姚本輝破華人贏馬最多紀錄
馬場浮世繪——姚本輝破華人贏馬最多紀錄
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剛戰周三谷賽，姚本輝憑「航天勝將」取得從練後第八百四十四場頭馬，追平由簡炳墀保持的華人練馬師贏馬最多紀錄。事隔幾日，輝哥便立即將紀錄改寫，因為昨日他先後憑「極速奔馳」和「友誼至好」贏馬，賽後他當然表示高興。況且明天（今日）是姚本輝的六十四歲牛一，可算取得最佳的生日禮物！

馬場浮世繪



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