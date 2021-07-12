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馬場浮世繪——雷神之水滴出1100W

2021-07-12 列印
馬場浮世繪——雷神之水滴出1100W
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蔡廄「神之水滴」昨日在莫雷拉胯下一放到底，而這場頭馬亦是騎者來港後的第一千一百W。查雷神二○一三年十月開始在港發展，未夠十年已有此成績，成績實在驚人，另外騎者還保持一季贏一百七十W的驕人紀錄，而今季他暫時累積了一百五十六W，但季內只餘下周三的九場賽事，應該無法破紀錄了。

馬場浮世繪

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