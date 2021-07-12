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馬場浮世繪——史卓豐復出有起孖「運」

2021-07-12 列印
馬場浮世繪——史卓豐復出有起孖「運」
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史卓豐早前因為出水痘，結果要休戰三個賽日，至昨日他終於復出，並且即憑丁廄「好運寶馬」和希廄「幸運有您」包辦第四口孖寶，看其陣上發揮流暢，健康應該已經完全無礙。

馬場浮世繪



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