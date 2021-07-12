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馬場浮世繪——潘明輝墮馬七座騎易配

2021-07-12 列印
昨日第四場賽事出現墮馬意外，賀廄「霹靂狂龍」在入直路後不久，疑因踏中前駒後蹄，結果令鞍上人潘明輝應聲墮下，而他落地後可以自行坐起，由救護員送返場內時亦神志清醒，但其之後場次的座騎全部易配（見下表）。潘明輝送醫後留院觀察，馬會會在周三賽前向其查詢今次的墮馬事件。

馬場浮世繪



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