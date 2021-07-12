雄深雅健——投注紀律 自行調校

無論個人紀律是強是弱，投注一定要維持較自律，不要用娛樂做藉口。細注玩，當娛樂費都無人想輸。一季八百多場賽事，如參與了八、九十個巴仙，不是變相求輸？改到不場場買，只是行對第一步。投注紀律所涉因素廣泛，因應個人鍾意投注何種彩池，自己調校。鍾意博Ｗ朋友，所要堅守的紀律更高，長期不投注，只投注一千轉千二、千二上千四，如此類推的轉程或增程馬的話，尤其是熱門，更須特別小心。再強調一次，直路賽與轉彎賽的差別，後上不及不代表增程一定好，適得其反的例子，實在多不勝數！還有一謬誤是田草轉谷草贏級數，卻無視所謂氹仔浸蛟龍，以及實際呈現的數據。此外，也不要為一兩隻破格馬，對自己觀念有所動搖。因為破格之馬，日後多會成為專家，到時再追為時未晚！子健