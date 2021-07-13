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馬場浮世繪——郭能周四離港望趕古活賽期

2021-07-13 列印
  郭能與香港馬會的合約，將在明晚谷中煞科戰後屆滿，郭能表示會在周四晚上即乘坐夜機返回英國，好趁英國在下周一開始全面放寬所有防疫和社交距離措施，有可能抵埗後只須隔離幾日，即可以與妻兒團聚。

  郭能又謂期望能夠趕及在本月二十七日起一連五日的光榮古活賽期中，有份參戰。



馬場浮世繪
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