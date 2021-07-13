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馬場浮世繪——南非冠軍盃賽馬日月梢直播

2021-07-13 列印
  南非二○/二一年度馬季的最後一個賽馬日「冠軍盃賽馬日」，將於本月三十一日在基維爾馬場舉行，當日將舉行四場一級賽與南非全年最重要的長途賽。跟早前的基維爾二千賽馬日一樣，香港馬會會轉播全日賽事並設全球匯合彩池，將全世界的獨贏、位置、連贏和位置連贏四個彩池的注碼，匯合成龐大彩池。集腋成裘，南非主辦單位也能從中賺取較可觀的拆帳，部分可用作爭取該國馬匹禁運所需的經費。

馬場浮世繪

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