輝灑自如——馬季唞暑 將成歷史

完成明晚賽事後，又到了馬季歇暑的時間。因為今年暑假期間會有越洋直播賽事，相信即使是平常未有參與的朋友，也會多加留意，而我們傳媒更加是馬不停蹄，暑假的氣氛已經大不如前。當然今年因為大部份香港人都未必會外遊，留港的日子多了，便會感覺馬季好像會停火很久，但實際上現今的暑假比起往年已是相當短暫。記得筆者入行的一年，暑假仍有接近三個月之久，很多的圈內人都會在季尾時分盡量「搵真銀」，希望賺夠「唞暑費」，在休息的時間到歐洲玩一兩個月，不過這種文化近年已甚少聽到有人提起。相信在不久的將來，暑假這個名詞便會在香港馬圈消失。不一定是香港全年賽馬，而是在越洋直播方面會愈加頻密，對於馬會來說，這個其實是無本生利的一個好方法，去到其他世界主流賽馬地區，廿四小時的越洋直播其實是司空見慣，哪管只有三幾萬元的投注額，其實在電子化投注普及的年代，也是有利可圖的。朱鎮輝