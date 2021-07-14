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重點出擊——會展達人標尾會

2021-07-14 列印
　　第一場「會展達人」季初贏四班田草千六，雖然屈居其後的「尖子」至今未開勝門，但季軍馬「自然力量」畢竟隨後能夠補中之餘，甚至升上三班也入位，推算其贏馬水準頗為不俗。再者本身在外地出賽不多，按理應有進步空間，但不知何故，勝後演出居然愈來愈差。

  回看「會展達人」今季兩戰谷草一哩，兩次採取前置跑法都受惠慢步速，然而直路階段卻一滴都無，表現乏善足陳。惟上仗初次降落五班，可能對手實力大幅減弱，演出即截然不同，且看前六名馬都是受惠快步速的後追分子，「會展達人」除了放頭蝕步速，直路又走內疊不利地，處境非常不妙。事後跟進，既然同場大賺形勢的「開心大師」、「尖子」及「合夥贛勁」再出都有表現，證明賽事水準夠高，反映「會展達人」的第七名有點睇頭，今次轉戰谷草遇弱手，有力標尾會。



安西教練

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