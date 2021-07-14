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伊仁絮語——精彩有你四班優越

2021-07-14 列印
　　第四場「喜駿之星」近六仗取得兩勝三位，表現穩定。上仗全程二疊望空，僅在末段被「紅磚勇士」及「鼓浪旋風」追過而屈居季軍，可算雖敗猶榮。今場快馬不多，相信早段可切入，若能掌控步速，有機會取得季內第三W。

  第五場「精彩有你」四月時曾停課，直至五月才復操，幸好其後兩度試閘均走勢良好，反映狀態逐漸回復。此駒季初曾負頂磅跑短途入位，身處四班有優越感，體力方面亦較對手充沛，寄望今次渡江能憑新鮮感提升競爭力。對手要留意連場走近的「嘉才」。



Ian

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