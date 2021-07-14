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勝在有方——喜駿之星強項再贏

2021-07-14 列印
　　「喜駿之星」十月尾接受喉部手術以矯正會厭被覆蓋之毛病後，一月復出跟跑兩仗後轉到谷草此程六戰得兩W三P，只有一仗硬拼險勝後於外疊蝕超快步速才落第，變成忠心鐵馬。大前仗可段段快跟下氣走其後加添兩捷之「正本歡心」和其後上名之「勇眼光」及「多姿多財」，應屬段速出色之強組頭馬。加分後仍跑得密，且排檔外移，走外疊跟前也能打疊入位，確認屬路程專家。今次隔六星期才再出，大馬體重回升應屬佳兆，內側快馬不多，預期可切入內疊前置，賺形勢後力足第三次贏此程。

  「多姿多財」連續兩仗交回四班中級水準，拼後稍休五周，細馬體重保持，切入再賺形勢便可像上季般打疊入Q。



方駿暉

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