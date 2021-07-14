勝在有方——喜駿之星強項再贏

「多姿多財」連續兩仗交回四班中級水準，拼後稍休五周，細馬體重保持，切入再賺形勢便可像上季般打疊入Q。
方駿暉
去年書展受疫情影響而停辦，今日捲土重來。貿發局為鼓勵接種新冠疫苗，書迷只要打了一針，即可免費入場，名額三萬五千個。參展書商亦谷針，三聯、中華及商務等攤位，消費滿一百元即送一本書，甚至可以半價購買有作家...
2021-07-14
白手起家的「板藍根大王」徐鏡人因病於本年七月十二日晚八時三十九分逝世，享年七十七歲。據報他當時正在工作中，因突發心梗送醫，及後不冶。 據報內地周日有消息稱，揚子江藥業集團董事長徐鏡人突發心梗意外離世，但針對該消息，揚子江藥業方面當天對外回應「是發生了點意外，但還在搶救當中。」不過最終周一晚十時許，揚子江藥業微信公眾號對外發佈徐鏡人去世的消息。 「板藍根大王」徐鏡人是通過板藍根獲得聲望和「第一桶金」，及後旗下揚子江藥業開始了以中成藥為主營業務。徐鏡人更制定了「請名醫掛帥，讓絕技顯靈」的中藥開發戰略。知名產品包括「藍芩口服液」「百樂眠膠囊」「蘇黃止咳膠囊」等，據去年發佈的國內藥...
2021-07-14
美國微軟公司創辦人比爾蓋茲上周出席愛達荷州太陽谷「億萬富豪夏令營」活動期間，談及他和結婚二十七年的妻子梅琳達離婚的問題，坦承是自己的錯。據報他當時情緒有點激動，似是眼眶含淚。 比爾蓋茲在活動期間談及他...
2021-07-14
火炭沙田山莊被群山所環抱，是次走訪屋苑其中一個3房雙套單位，面積1005方呎，屋主曾斥逾百萬裝修，以白色主調，配以木系裝潢佈置，顯得柔和簡約，加上高樓底優勢，廳堂設對流窗，從露台外望清靜內園景致。 ...
2021-07-14
雖然美國大企業的第二季盈利理想，但通脹升溫，令到投資者擔心美國或會提前加息，美股早段表現反覆。美股杜指早段曾跌89點，至34906點，惟標普500指數及納斯達克指數曾再創新高。 杜瓊斯工業平均...
2021-07-14
歐洲國家盃冠亞軍意大利和英格蘭，周一不約而同展示大愛。意軍凱旋回國舉行勝利巡遊，隊長基亞連尼揚言，將獎盃獻給三年前因心臟病逝世的前國腳艾斯托尼；英軍隊長哈利卡尼、前三獅射手連尼加和球迷等，就一起聲援射失十二碼後受盡種族歧視的拉舒福特、查頓辛祖和布卡約沙卡。 意大利周日擊敗英格蘭捧走隊史第二個歐國盃錦標後，翌日凱旋回首都羅馬，隨即前往總統府接受馬達雷拉祝賀。教練文仙尼和隊長基亞連尼在總統府發表公開講話，後者動容地表示：「這個冠軍要獻給三年前因心臟病逝世的艾斯托尼，我們真的很希望他此刻能與我們站在一起。」 英軍三子獲國民聲援 文仙尼矢言，很開心歐國盃能為國民帶來歡笑：「我很自豪...
2021-07-14
近年社交媒體中的「開live」十分流行，不少明星、藝人、名人等等都會透過開live與支持者有所互動。過往主持人只可以透過觀眾文字上的留言回答問題。而影音串流平台17LIVE推出新功能「派對Group ...
2021-07-09
41歲胡杏兒近年喺內地爆紅，瘋狂吸金過千萬人民幣 ，不過，她接受內地節目《送一百位女孩回家》訪問時就自爆北上發展唔係咁順風順水，尤其做唔成「女一」。據知杏兒為咗「北望神州」，同快4歲的大仔李奕霆（Br...
2021-07-14
商界大力谷針，推出多項大抽獎，對激刺市民接種新冠疫苗，起了積極作用，最近單日打針人數屢創新高，出現了良好的勢頭，各界要再接再厲。今天起一連七日在灣仔會展舉行的書展，別出心裁地谷針，給至少打了一針的書迷免費進場，部份參展書商也給予持針卡書迷額外的購書優惠，雖然是小小心意，但只要各界齊心響應，必能發揮持續谷針的作用。 最新統計顯示，本港接種了四百五十一萬八千多劑新冠疫苗，打了一針市民比率為三成九，料日內會突破四成，而打了兩針比率為百分之二十七。雖說近期接種人數持續上升，但離免疫屏障所需的七成接種率，還有一段距離。不要忘記，近日多了人打針的趨勢，大致上反映了商界各項大抽獎的效應，...
2021-07-14
終於來到煞科戰，郭能將會最後一次在港以公司騎師上陣，相信都希望有馬贏以留下美好回憶。他在港策騎多年，且曾是三強騎師，與不少練馬師感情深厚，所以近期頻頻獲得好座騎，其中告東尼單是「加州星球」便為騎者帶來...
2021-07-14