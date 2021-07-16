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馬場浮世繪——颶風萊恩巴黎大賽大捷

2021-07-16 列印
■「颶風萊恩」大勝雄姿。Getty
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  高多芬馬房的「颶風萊恩」於上月底贏出愛爾蘭打吡後，剛周三匆匆轉戰法國，在隆尚馬場角逐二千四百米的一級賽巴黎大賽，結果在布宜學胯下以六個馬位大勝對手，服役至今出賽六場第五度贏馬，其二羸一級賽，僅大前仗出戰葉森打呲屈居第三。而經巴黎大賽一役，英國外圍莊家已隨即將「颶風萊恩」贏出十月法國凱旋門大賽的賠率，大幅調低至六倍半，暫與「心之所慕」和Snowfall三駒並列為大熱門。

馬場浮世繪

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