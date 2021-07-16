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馬場浮世繪——澳洲維省爆疫閉門作賽

2021-07-16 列印
  由於澳洲維多利亞省的新冠確診個案上升，該省省長昨日下午宣布，由今日起一連五日，維多利亞省的賽事將以閉門方式作賽，馬主和公眾人士都不能入場。早前布里斯班和悉尼亦曾爆發疫情，所有騎師及馬場工作人員都須嚴格遵守防疫指引，但賽馬一直持續。

馬場浮世繪

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