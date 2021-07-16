電影《黑暗對峙》（Darkest Hour）講述二戰時，前英國首相邱吉爾猶豫於主戰與主和之間。原來應屆四料馬王「金鎗六十」的馬主陳家樑，兩個月前亦遇上類似難題，對是否派愛駒出爭遮打盃，糾結良久，最終還是愛馬心切，寧讓牠提早歇暑。自九三/九四年度馬季的「翠河」成功闖關後，再無出過三冠馬王，本來剛季勝出三冠首兩關的「金鎗六十」有望圓這大業，但幕後最終決定棄爭尾關遮打盃。回想起這個艱難決定，陳家樑說 ：「『金鎗六十』棄爭遮打盃，無緣繼『翠河』後成為另一匹三冠王，是威哥（呂健威）訓練『金鎗六十』以來最艱難的決定。何澤堯則向我表明，他認為馬兒的長力極限是二千米，對牠跑二千四百米並無把握，我自然也尊重他的判斷。不少人曾對我說，『金鎗六十』既有級數，若挑戰遮打盃除可望成為三冠王之外，還有機會獲一千萬元獎金。坦白講，下決定前我內心也掙扎良久，最終我還是覺得不值得為了一千萬硬要牠跑不合適途程，於是我便鼓起勇氣決定避戰。」回想當初購入「金鎗六十」時，陳家樑從未想過牠有如此輝煌成就：「當初威哥替我選購『金鎗六十』時，我想如果牠能躋身二班已不錯，根本無想過牠可登上馬王寶座，完全喜出望外。整個過程都很神奇，又夾啱練馬師、騎師及馬主屬全華人班底，更加難能可貴。能夠共同創造這些美好回憶，可能是我們三人的彩數吧！」談及「金鎗六十」來季展望，陳家樑表示會放眼國際：「『金鎗六十』新馬季將於十月復出，首個目標是衞冕十二月份的香港一哩錦標。另計畫遠征明年六月的日本安田紀念賽，一來路程千六米是其首本戲；二來日本六月的天氣與香港相若，有利馬兒適應；三來日本與香港算近，是最理想的遠征目的地。」文︰陳嘉甜