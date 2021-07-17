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馬場浮世繪——友情比金復出即贏

2021-07-17 列印
  美國馬「友情比金」於去年在英國皇家雅士谷賽期裏，兩歲馬二級賽諾福錦標跑第二，返回美國後贏出二級賽育馬者盃兩歲馬草地短途賽，維持良好賽績。

  在休息超過八個月之後，「友情比金」於美國時間本周一復出，在沙拉托加馬場角逐途程為草地千一米的三級賽Quick Call錦標，結果輕易以三個馬位勝出。如果「友情比金」賽後狀態的進度正常，便會按原定計畫在下月遠征英國，在約克馬場競逐一級賽楠索普錦標，屆時香港賽馬會將會轉播當日賽事並兼且受注。



馬場浮世繪
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