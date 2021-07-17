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馬場浮世繪——日出之國演出回勇

2021-07-17 列印
  經常在馬會越洋轉播賽事上陣的「日出之國」，經過去年演出沉寂後，今年踏入五歲演出回勇，牠於前日在愛爾蘭李奧柏馬場舉行的三級賽Green Room Meld錦標，在騎師莫雅胯下力拼僅勝對手，贏出今年內第二場頭馬。該駒已報名參加下周六雅士谷馬場舉行英皇錦標，去年牠在此賽落後頭馬「成全寶」十六個半馬位得季軍，且看會否再次參賽。

馬場浮世繪

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