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馬場浮世繪——巴基之星下周恢復操練

2021-07-17 列印
馬場浮世繪——巴基之星下周恢復操練
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  香港退役馬「巴基之星」目前正身在杜拜，本報記者昨午訪問馬主丁志強，對方分享了該駒的近照。丁志強說：「我剛與練馬師屈達信溝通，『巴基之星』將在下周末恢復正常操練，馬兒一切安好，練者打算讓牠在九月復出，並會出戰草地賽。」

馬場浮世繪

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