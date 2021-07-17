莫雷拉上季發奮圖強，合共贏出一百五十七場頭馬，是繼一六/一七年度馬季贏一百七十W後的最佳成績，順利重奪失落了三季的冠軍騎師寶座。雷神坦言早在馬季開鑼前便以奪冠為目標，如今心願達成當然特別高興。跟潘頓看齊四度封王，雷神又已放眼新馬季望蟬聯冠軍。莫雷拉前季在大部分時間領先於潘頓的情況下，在季尾階段被潘頓後來居上，所以剛季開鑼前，他已做好要重奪王座的準備︰「有人認為我成為冠軍是受惠於潘頓和方嘉柏一度拆夥，我認為這只是原因之一。事實上，馬季開始前，我便以重奪冠軍為目標，並刻意求變。首先我盡量維持身體處於良好狀態，避免受傷，另外亦盡量減少因不小心策騎而被罰停賽。還有更重要是加強與所有練馬師的溝通，以爭取更多實力馬，這有助於取得更好成績。就是因為上述因素，再加上馬主、練馬師和家人的支持，終於我能重登冠軍寶座，自覺十分欣慰。」雖然已再次稱冠，但莫雷拉坦言未來要打破自己於一六/一七年度馬季所創下的一百七十場頭馬這史上最高紀錄，難度甚高︰「近年騎師之間的競爭較前更加激烈，除了潘頓、田泰安和何澤堯外，上季周俊樂成績亦冒升，再加上巴度長駐香港，以及蔡明紹的成績亦明顯進步，我認為這是馬會一直想促成的良性競爭。不過，競爭根本就是賽馬的一部分，我亦樂在其中，但要在如此環境下再次打破頭馬紀錄，卻絕非容易的事。」莫雷拉剛季曾策騎多匹高質新馬取得勝利，例如「速遞奇兵」、「大紅蜂」和「風火戰駒」等，當牠們在新馬季在高班賽事碰頭時，當然要有所取捨，他說︰「我能夠有多匹實力馬揀選，當然是一件夢寐以求的事情。但相信屆時要視乎每匹馬的進度及所競逐的路程等，我才可以做到決定。就今季表現來說，『速遞奇兵』當然很值得令人期待，但具高質的『大紅蜂』根本未成熟，陣上仍經常犯錯，卻多次純以質素擊敗對手。至於『風火戰駒』則很大機會可以勝任中距離賽事，這三匹馬都各擅勝場，前景一片光明。」記者︰文傑