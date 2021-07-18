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馬場浮世繪——練馬師續牌條件將作修訂

2021-07-18 列印
  上周馬會高層與所有練馬師進行會議，會上練馬師獲告知，由新馬季開始，練馬師續牌條件將作出修訂。

  在頭馬數目要求方面，即使一如以往，有在從化開倉的練馬師最少要贏十八場，沒有在從化開倉的馬房則為十六場，可是在新指引下，練馬師取得的頭馬中，五班賽事只最多計算兩場。以今季均勝出十七場頭馬的高伯新和霍利時為例，他們上季五班賽頭馬分別為兩場和六場，如果此成績放諸下季，則高伯新仍可達標，霍利時則需要多贏三場非五班賽頭馬才能夠畢業。



  此外，在新續牌指引之下，如果練馬師能夠取得成績表前五名，則可以抵銷一次未達標紀錄，而任何三季未能達標，則可能不獲續牌。

馬場浮世繪
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