馬場浮世繪——大摩替辣臣系馬主澳洲建功

Hodgson的馬主李海元先生，在大摩仍在港從練時已合作無間，曾憑「辣臣」及「鎗臣」等駒攜手取得好成績。大摩自於黃金海岸開倉以來，共派出十三駒上陣並取得五場勝利，大摩表示希望在今個月餘下時間，再贏多三場頭馬。
現時大摩馬房是由其妻子Fifi負責打理廄務，人手安排及馬匹的飼料均由她主理，至於囝囝喬治摩亞亦是爸爸的得力助手，除買馬之外，現在亦有負責馬匹訓練上的安排。此外，由於養馬量愈來愈多，大摩已打算擴充馬房，希望將來可以有更多的馬格容納馬匹來投。
馬場浮世繪
疫情緩和，適逢政府推出五千元消費券帶動購物氣氛，商場紛推優惠宣傳「吸客」，令一些因疫情近乎冰封行業，如做商場裝飾的公司復活。有商界議員指本地零售市場已全面復甦，預計消費券及眾多打針優惠，市民消費意欲會...
2021-07-17
在天和核心艙內生活及工作的三位太空人，由昨日起已在太空生活了一個月。回程方面，酒泉衛星發射中心搜索救援分隊也將首次執行搜救航天員和搜索載人返回艙任務。隊方指，團隊為此準備足足二十一年，堅決做到「艙落人...
2021-07-17
美國總統拜登周四在白宮接待到訪的德國總理默克爾，兩人的高峰會談更為美、德未來關係定下發展方向。兩人同意兩國將繼續「共同對抗俄羅斯的侵略」。另一件影響美俄關係的事件是，英媒揭密件指俄國總統普京曾在國安會...
2021-07-17
位於西南九龍、臨海而建的維港滙II，日前突擊上載樓書及極速開放示範單位，發展商指日內公佈首批價單，首張價單將不少於105伙，並明言因今期景觀較佳，定價會比第1及3期為高。 會德豐地產常務董事黃光耀表示...
2021-07-17
內地據報計劃豁免在港上市企業需進行網絡安全審查批准，市場憧憬港交所（388）將成最大受益者，刺激股價大幅抽升，帶挈恒指由跌轉升，企穩二萬八大關樓上，輕微收高8點，報28004點，全周回升660點，終止...
2021-07-17
洛杉磯銀河前鋒艾芬蘇巴克近兩輪美職頂替受傷的查維亞靴南迪斯正選掛帥，上仗即取得士哥領軍重返勝軌，表現獲教練雲尼肯定。這名二十三歲土炮揚言做好替工角色，周六聯賽繼續助球隊作客擊敗溫哥華白帽，待小豆回歸競逐西岸一哥寶座，客勝去馬。（Now639、有線615、655台明早10:00直播） 暫以十球成銀河美職首席射手的小豆因大腿肌肉傷患連續缺陣兩仗，年僅二十三歲的小將蘇巴克取而代之表現可人，上仗主場對FC達拉斯射入埋齋一球助球隊勝3:1。主帥雲尼亦稱讚：「蘇巴克不惜氣力壓逼對方後衞，這一球靠他勤力取得，對球隊取勝十分重要！」 蘇巴克明白自己只是暫代受傷的小豆，揚言會做好替工角色：「...
2021-07-17
上周參觀了K11 Musea與香港老爺車會合辦的經典車展覽會，好幾部價值連城老爺車如圖中1961年法拉利250GT SWB首度公開露面，歎為觀止。大會用心良苦希望把一年一度於意大利Lake Como舉...
2021-07-14
擁32C豐滿上圍的羅堃尉（Karen）近年由模界踩入電視圈，拍過TVB節目《美女廚房》及香港開電視的《美少女日本民宿》等，入行約8年的她直言恨於戲劇方面發展，「一路都想試吓演戲，好多人覺得做Model...
2021-07-17
波士頓龍蝦因為有個瀕臨絕種的鄰居露脊鯨而跟着享受了被保護的待遇，但中國的大熊貓則由於人類熱心，繁殖得當，數量回升而身價下降。 中國生態環境部宣佈，目前中國野生大熊貓已有一千八百隻，絕種危機大大減低，所以把大熊貓從「瀕危」降級到「易危」。物以稀為貴，多了就不稀奇了。大熊貓如此一降級，本來的優厚待遇說不定也會因此而改變。本來大熊貓住有冷氣豪宅，吃的箭竹要專門挑選，有專人服侍，正餐之外，還由動物營養師設計營養點心和零食。野外的大熊貓也處處享受特權，即使走進農村民宅，也要好好招待，不能暴力驅趕，動牠一條毛都犯法。 這些優待現在還有，但勢利的人們，一聽說大熊貓身價降級了，立即就有人跑...
2021-07-17
上周馬會高層與所有練馬師進行會議，會上練馬師獲告知，由新馬季開始，練馬師續牌條件將作出修訂。 在頭馬數目要求方面，即使一如以往，有在從化開倉的練馬師最少要贏十八場，沒有在從化開倉的馬房則為十六場，可是在新指引下，練馬師取得的頭馬中，五班賽事只最多計算兩場。以今季均勝出十七場頭馬的高伯新和霍利時為例，他們上季五班賽頭馬分別為兩場和六場，如果此成績放諸下季，則高伯新仍可達標，霍利時則需要多贏三場非五班賽頭馬才能夠畢業。 此外，在新續牌指引之下，如果練馬師能夠取得成績表前五名，則可以抵銷一次未達標紀錄，而任何三季未能達標，則可能不獲續牌。 馬場浮世繪
2021-07-18