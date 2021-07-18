馬場浮世繪——大摩替辣臣系馬主澳洲建功

繼So Clever及Jumbo Goal後，大摩再替香港馬主在澳洲建功。大摩於昨日於黃金海岸基地Aquis Park Gold Coast派出的Hodgson，出戰一場二歲未勝馬千四米賽事，最終此駒在Jaden Lloyd胯下以三個半馬位大勝對手。而所締出的1:25.93，亦打破該班次的紀錄時間。Hodgson的馬主李海元先生，在大摩仍在港從練時已合作無間，曾憑「辣臣」及「鎗臣」等駒攜手取得好成績。大摩自於黃金海岸開倉以來，共派出十三駒上陣並取得五場勝利，大摩表示希望在今個月餘下時間，再贏多三場頭馬。現時大摩馬房是由其妻子Fifi負責打理廄務，人手安排及馬匹的飼料均由她主理，至於囝囝喬治摩亞亦是爸爸的得力助手，除買馬之外，現在亦有負責馬匹訓練上的安排。此外，由於養馬量愈來愈多，大摩已打算擴充馬房，希望將來可以有更多的馬格容納馬匹來投。馬場浮世繪