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馬場浮世繪——好好瑪紐西蘭享晚年

2021-07-18 列印
  前三級賽皇太后紀念盃盟主「好好瑪」，在港退役之後目前正身在紐西蘭隔離營，馬主何毓麟表示：「『好好瑪』在七月初離開香港，目前仍然在紐西蘭隔離中，之後我會安排牠到Mitch Freeman Racing基地安享晚年。在此我想藉此機會感謝香港馬會從中協助有關安排。『好好瑪』可以歎世界之餘，也可以鍛煉身體，又可以在大草原放草及海灘踱步，並有專人照顧。我希望牠可以快樂健康地過新生活。」

  另外，「好好」系將有一匹自購新馬Ho Ho Prince來港服役。



馬場浮世繪
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