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馬場浮世繪——萬勝飛復操谷狀態

2021-07-18 列印
  於月初日蝕大賽中跑第三的「萬勝飛」，近期已經恢復操練，該駒馬主的賽事經理接受訪問時透露，「萬勝飛」賽後的呼吸聲頗大，反映本身狀態仍有提升空間，練馬師已安排牠開始進行快跳，希望可操起其狀態。

  目前「萬勝飛」下一目標將是周六雅士谷馬場舉行的英皇錦標，又或是同日在約克馬場舉行的二千米二級賽約克錦標，最終將交由練馬師高仕登決定，總之倘若能夠在下月十八日的朱德望國際錦標前再上陣一次而且能夠勝出，當然最好不過。



馬場浮世繪
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