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馬場浮世繪——Summer Pudding將退役

2021-07-18 列印
  上季南非馬后Summer Pudding的練馬師P彼德宣布，該駒將於本月三十一日，在基維爾馬場競逐二級賽Golden Bracelet錦標後正式退役。

  Summer Pudding 本來由練馬師霍利時的父親霍奧文訓練，可是一九年五月他突然宣告退休，於是該駒便轉交他們的友好P彼德主理，上季此駒七戰全勝，包括兩場一級賽及兩場二級賽，成為全年最佳馬匹，今季初牠再連贏兩場，包括在該國三大最重要賽事之一夏季盃勝出，至今年一月才在沙圈錦標首度落敗。



馬場浮世繪
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