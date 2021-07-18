養馬與營商一樣均涉及風險，但如果做得好，卻隨時帶來巨額回報。做開飲食生意的馬主蕭楚基，認為養馬的變數雖然較做生意少，惟也有其不可測性，故一直只把養馬視為興趣，不會視作投資。從事飲食生意多年的蕭楚基，馬運向來不錯，過往所養的「及時取勝」、「豐衣足食」及「精簡最好」（三駒皆已退役）均能各自交出數場頭馬。對於養馬，蕭楚基自有一套哲學，他說：「不同馬主有不同觀點，畢竟每人都有自己的獨特視野及角度，因此必須尊重。不過，如果馬主想把養馬視作投資，就要具備多方面的馬匹知識，同時要有良好的育馬網絡，才能找到優質良駒，交出好成績。就我個人來說，養馬主要出於個人興趣，能看到自己的馬匹率先衝過終點，是人生一大樂事。無可否認，養馬帶有運氣成分，但與做生意相比，我認為其運氣成分較低；營商時我們需要面對很多變數，風險相對較高。就以這次疫情為例，相信事前無人可預測到此項令多個行業生意大跌的變數；相對來說，養馬的風險仍比較可控，如能掌握馬匹血統、型格及健康等，成功機會也較高。」談及以往令蕭楚基難忘的賽事，他說：「我最難忘『豐衣足食』的首場頭馬，此馬在沙田開齋前一役，在谷草千二米跑包尾輸多個馬位，想不到翌仗在田草千二米出賽，在轉場、轉對手、改配見習生（前騎師徐君禮），在臨場不被看好的情況下，竟能爆出四十一倍大冷取勝，真的令我喜出望外。」早前蕭楚基抽中來季自購新馬籤，他繼續把揀馬重任交予合作已久的姚本輝。蕭楚基說：「輝哥是一位值得信任的練馬師，其練馬成績有目共睹，同時揀馬也有一手，經常慧眼識好馬。另外，輝哥在外國也有良好的育馬及買馬網絡，可幫助馬兒成長及發展，我期望他替我選購的新力軍可以在港取得好表現。」記者︰陳嘉甜