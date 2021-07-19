馬場浮世繪——鄭雨滇英國上陣得亞

前香港騎師鄭雨滇目前轉戰英國，他於七月十七日晚在英國上陣，策騎阿拉伯賽駒Al-Tabari上陣，最終力拼下以短距離飲恨跑得第二名，與頭馬擦身而過。昨日是鄭雨滇的四十歲生日，雖然最終未能贏馬賀壽，但就大讚座騎在陣上已盡了全力，希望馬兒保持進度，下仗再交出接近的成績。鄭雨滇表示：「我在英國取回騎師牌照，可以策騎出賽已經很開心，雖然現時未必常有機會策騎純種馬上陣，但能騎阿拉伯馬出賽也感到十分高興，我會珍惜每個得來不易的策騎機會，並希望在英國有養馬的馬主，可以給予我上陣的機會。」馬場浮世繪