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馬場浮世繪——麥偉利八月中轉戰南澳

2021-07-21 列印
  曾在香港客串的南非年輕騎師麥偉利，日前宣布將在下周末的南非馬季結束後，轉往澳洲發展，並將以南澳為策騎基地。麥偉利已準備好在下月初離開南非前往澳洲，抵埗後先經過兩星期的檢疫隔離，便會正式開始工作。

馬場浮世繪

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