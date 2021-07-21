新馬季開始，練馬師續牌所須的頭馬中，最多只可有兩場五班賽戰功，即有評論認為此舉會令幾位下游練馬師達標的難度倍增，霍利時會成受害人之一。霍老爺昨日終有回應，指自己只會繼續做好本份，希望開鑼後先盡力多贏頭馬，從而可吸引到更多馬主支持，積極迎難而上。過去數季，霍利時其實贏過的五班賽並非特別多，不過剛季其十七場勝仗中，就有六場來自五班賽。如根據新的續牌指引，他來季必須贏出更多非五班賽事，才有機會達標。霍利時目前身在馬爾代夫，陪伴新馬季會在港客串的兒子霍宏聲，對於馬會修例，他這樣回應︰「此舉無疑是對規模較小的馬房帶來衝擊，因為細馬房養馬量已不多，贏一場頭馬已非容易，如果對所勝的頭馬的班次進一步限制，將更難贏到足夠數目的頭馬。」馬季煞科後，時廄有不少馬匹轉倉或退役，養馬量下跌至二十九匹，不過他揚言不會因而氣餒，新馬季依然會全力以赴︰「我記得當年姚本輝的養馬量曾一度跌至不足二十匹，後來成績卻反彈，前季更成為冠軍練馬師。由此證明，馬房形勢逆轉非從未發生，縱使我目前養馬量欠理想，但我肯定今季由開鑼起就會搶攻，希望盡快取得佳績後，就會獲得更多馬主信任並予以支持，從而扭轉馬房劣勢。」霍利時強調，縱使馬房養馬量跌至新低，但當中不乏質新馬，另外舊馬中亦有不少評分已達競爭水平，只待新馬季操起勇態，便能夠派遣上陣為馬房爭取頭馬。「例如『令才』上季尾階段才開始進步，並已找到合發揮路程，只因陣上欠運才未能取勝；另外『型感』亦逐漸在陣上展示出實力，牠們都是我新馬季爭分籌碼之一。」霍利時說。記者︰文傑