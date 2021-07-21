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鍊金手記——新條例 玩謝細倉

2021-07-21 列印
  馬季剛剛結束，上周馬會對練馬師合格標準作出修訂，包括獎金不再成為考慮因素，而且於十六場頭馬的指標上，增添當中十四場須於四班以上賽事取得。此新例一出，引起網上熱烈討論，為何五班頭馬不納入計算範圍，到底是防止練馬師「燉馬」至五班爭功，還是歧視五班賽事？至今馬會未有就此新規定作出更多說明。這修訂對一般大倉可謂毫無影響，只會直接令細倉加快被淘汰。

　　上季何良及鄭俊偉分別交出十一場及九場頭馬，因無法達標而收警告信，以兩廄目前兵力而言，即使標準不作修訂，來季達標難度亦甚高，加上兩廄的五班馬數量佔約三成，換句話說，除非廄內有像「文武傳奇」或「超有利」等可從五班連捷連升扶搖直上之輩，否則廄主只能依靠餘下七成兵力，爭取十四場頭馬，方能成功達標，對於目前只有廿六駒的何良及三十一駒的鄭俊偉而言，既然達標近乎天方夜譚，倒不如好好享受未來兩季的練馬時光。



飛雲
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