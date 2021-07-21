鍊金手記——新條例 玩謝細倉

上季何良及鄭俊偉分別交出十一場及九場頭馬，因無法達標而收警告信，以兩廄目前兵力而言，即使標準不作修訂，來季達標難度亦甚高，加上兩廄的五班馬數量佔約三成，換句話說，除非廄內有像「文武傳奇」或「超有利」等可從五班連捷連升扶搖直上之輩，否則廄主只能依靠餘下七成兵力，爭取十四場頭馬，方能成功達標，對於目前只有廿六駒的何良及三十一駒的鄭俊偉而言，既然達標近乎天方夜譚，倒不如好好享受未來兩季的練馬時光。
飛雲
中學文憑試（DSE）今日放榜，近一萬七千八百名考生在四個核心科目考獲「3322」或以上成績，達入讀八間資助大學門檻，佔日校考生逾四成二，但八大學士學額僅一萬五千個，意味約二千八百人將未能獲聯招錄取。有...
2021-07-21
內地有大量村落因居民的生活重心轉移至城市而漸沒落。山西朔州有一條古村落亦因遠離都市而逐漸出現空置的情況；不過，近年當局嘗試憑藉古時戰略資源及周邊兩大國家保護級文物，發展旅遊產業。據報目前已有一批村民重...
2021-07-21
海地總統遇刺前最後通話曝光，發現總統莫伊茲（Jovenel Moise）遇刺身亡前在十分鐘內致電兩名軍官求援，但在最後一次通話中未掛斷前就遭槍殺。同時海地政局有新變化，臨時總理約瑟夫（Claude J...
2021-07-21
元朗牛潭尾一帶有不少低密度住宅，其中樓齡較新的洋房屋苑為意花園，樓齡僅5年，是次走訪其中一座洋房，實用面積1950方呎，4套房設計，全屋以啡色為主，洋溢出低調奢華感，屋外連逾千呎花園，閒時可邀約友人歡...
2021-07-21
雖然美國新冠疫情反彈，但美股經過周一大跌後，有資金趁低吸納，在美國運通及IBM一度齊升逾3%領漲下，杜指大幅反彈逾500點。杜指早段曾升564點，高見34526點，升幅逾1.5%；納指則升170點，見...
2021-07-21
獲喻為「女美斯」的荷蘭國腳馬田絲去季助巴塞隆拿成為三冠王，實力和狀態可見一斑。東京奧運女足今日率先開鑼，有鑑於不少傳統強國均老化，這名二十八歲左翼矢言要領橙軍打破壟斷摘金，今晚F組領軍大炒贊比亞展示衝金力量。（香港時間今晚7:00開賽) 自一七年加盟巴塞後，馬田絲職業球員生涯可謂平步青雲，因為同年已經先後贏得國際足協和歐洲足協兩個年度最佳女球員獎項。這位廿八歲左翼去季更助巴塞於西甲、歐聯和西班牙盃均成功封王，三項賽事合共交出二十球和十一次助攻，名副其實是三冠王功臣。 由於擔任逆足左翼和同樣效力巴塞，故馬田絲獲喻為「女美斯」。她也坦言自己的偶像，正是球會一代核心細哨：...
2021-07-21
蓮花上周在英國發表全新Emira中置引擎跑車，用來代替以往Elise、Exige及Evora車系，車價6萬英鎊起，它將會是品牌邁向全電動化之前的最後一款純汽油引擎跑車！ 文：彭志揚圖：LotusEmi...
2021-07-16
TVB舉辦的《聲夢傳奇》決賽前晚舉行，大熱炎明熹（Gigi）力壓勁敵姚焯菲抱走全場總冠軍等三個獎，直播收視成績亦報捷！昨日傳出TVB有意力捧炎明熹等四位《聲夢》女將，成為港版BLACKPINK！ ...
2021-07-21
本港新冠疫苗接種率持續上升，但相比起歐美多國，仍然要追落後。儘管連續四十多日本地零確診，但變種病毒輸入病例接連不斷，本港的防疫形勢難言安穩。只有盡快推高接種率至最少七成，才能築起基本的防疫屏障。政府多個月來游說各界打針，商界亦推出多項大抽獎谷針，誘因可說不少，現在須聚焦個別界別，其中一個是教師，另一個是院舍員工，他們打針對防疫的作用大，是時候推動他們積極接受。 按目前每日平均幾萬人打針的趨勢，當局估計要到九月，才可能達至七成的接種率。但變種病毒不會等人，現在要分秒必爭，接種率愈早達標，香港面對的疫情風險愈可控。由於長者、病人的接種率一直較低，故向他們提供安全的環境，愈加重要...
2021-07-21
曾在香港客串的南非年輕騎師麥偉利，日前宣布將在下周末的南非馬季結束後，轉往澳洲發展，並將以南澳為策騎基地。麥偉利已準備好在下月初離開南非前往澳洲，抵埗後先經過兩星期的檢疫隔離，便會正式開始工作。 馬場浮世繪
2021-07-21