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馬場浮世繪——美麗傳承亮相費明頓

2021-07-22 列印
馬場浮世繪——美麗傳承亮相費明頓
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  在剛過去的冠軍人馬頒獎禮上榮獲「終身成就獎」的「美麗傳承」，現正在澳洲墨爾本Living Legends牧場頤養天年。這匹三屆香港馬王剛於月初在費明頓馬場首次亮相，與一眾馬迷見面，並擔任親善大使及「導師」工作，讓當地馬迷有更多機會與這匹一代良駒接觸。

  「美麗傳承」在港服役時威水史多多，出賽三十四次勝出十八場頭馬，贏得獎金高達106,233,750港元，是香港史上首匹獎金逾億賽駒，亦為目前紀錄保持者，同時也是第一匹能於一季八捷的香港馬。



  現有多匹已退役的香港佳駟在Living Legends，包括「精英大師」、「好爸爸」、「牛精福星」、「威爾頓」、「美麗大師」、「加州萬里」、「天久」、「積多福」及「紅衣醒神」，「美麗傳承」不愁無伴。

馬場浮世繪
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